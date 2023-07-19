مسؤول أمني سابق.. يتحدث عن حكم الإنتقالي في شبوة بعد عام كامل شاهد

الأربعاء 19 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد قائد قوات الأمن الخاصة في محافظة شبوة سابقا العميد عبدربه لعكب، الأربعاء، أن مليشيا الانتقالي حولت شبوة إلى "جحيم لا يطاق العيش فيها" ومارست فيها الجريمة والظلم والقمع والقتل، بالتزامن مع الذكرى الأولى لسيطرة مليشيا الإنتقالي على المحافظة بدعم إماراتي.

وقال العميد عبدربه لعكب في منشور له على صفحته بفيسبوك: "عام مضى على ذكرى المؤامرة التي حيكت ضد قوات الامن الخاصة في شبوة وقوات النجدة والقوات العسكرية من الجيش الوطني في المحافظة لفقوا خلالها كل الاكاذيب والتهم الكيدية ضدنا ناهيك عن محاولات اغتيالنا وشنوا حملات اعلامية لتشويهنا".

وأضاف لعكب: "وعدوا الناس بأنهم سيجعلون من شبوة مدينة افلاطون الفاضلة فحولوها الى محافظة جحيم لا يطاق فيها العيش بسبب الانفلات الامني الغير مسبوق واستفحال الجريمة والبلطجة وممارسة اقسى انواع الظلم والقمع والقتل والسحل ضد المواطنين".

وأشار إلى أن مليشيا الإنتقالي نقلت "التجارب الفاشلة من بعض المحافظات التي حاولنا جاهدين ان لا نجعل شبوة تحذوا حذوها الا انهم أبوا الا ان يجعلوا منها نسخة مشابهة". واختتم بالقول: "يا قومنا نحن لا نحسن الكلام وتنميقه ولا نجيد الخطابة بل كنا نحسن العمل في خدمة المواطن وتأمينه فقط وكان شعارنا العمل أقصر جواب