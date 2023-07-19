مليشيا الحوثي تصفي نجل قيادي تابع لهم شرق محافظة تعز (الاسم_الصورة) المحافظ شمسان : تعز قوضت أحلام مليشيا الحوثي وهوسها بالسيطرة على اليمن مسؤول أمني سابق.. يتحدث عن حكم الإنتقالي في شبوة بعد عام كامل شاهد مانشستر سيتي يحدد بديل محرز من برشلونة ماذا حدث لسكان نصف الكرة الشمالي بسبب ارتفاع الحرارة.. لم تحدث منذ عقود واتساب يضيف ميزة جديدة.. ما علاقة الأرقام مجهولة؟ رئيس الاستخبارات البريطانية يتحدث عن صفقة بوتين مع زعيم فاغنر معارك الجوف تتسع..قبائل بني نوف تستنفر نخوة رجالها لدحر العدوان الحوثي - آخر التطورات وزير الدفاع من كلية الشرطة: لدينا معركة لا تقل أهمية عن مواجهة مليشيا الحوثي وأنتم رجالها فساد مهول في كبرى شركات الاتصالات اليمنية التي يقدر دخلها اليومي بما يقارب مليوني دولار بعد تجاوز مشتركوها 12 مليون مشترك (تقرير مرعب)
أكد قائد قوات الأمن الخاصة في محافظة شبوة سابقا العميد عبدربه لعكب، الأربعاء، أن مليشيا الانتقالي حولت شبوة إلى "جحيم لا يطاق العيش فيها" ومارست فيها الجريمة والظلم والقمع والقتل، بالتزامن مع الذكرى الأولى لسيطرة مليشيا الإنتقالي على المحافظة بدعم إماراتي.
وقال العميد عبدربه لعكب في منشور له على صفحته بفيسبوك: "عام مضى على ذكرى المؤامرة التي حيكت ضد قوات الامن الخاصة في شبوة وقوات النجدة والقوات العسكرية من الجيش الوطني في المحافظة لفقوا خلالها كل الاكاذيب والتهم الكيدية ضدنا ناهيك عن محاولات اغتيالنا وشنوا حملات اعلامية لتشويهنا".
وأضاف لعكب: "وعدوا الناس بأنهم سيجعلون من شبوة مدينة افلاطون الفاضلة فحولوها الى محافظة جحيم لا يطاق فيها العيش بسبب الانفلات الامني الغير مسبوق واستفحال الجريمة والبلطجة وممارسة اقسى انواع الظلم والقمع والقتل والسحل ضد المواطنين".
وأشار إلى أن مليشيا الإنتقالي نقلت "التجارب الفاشلة من بعض المحافظات التي حاولنا جاهدين ان لا نجعل شبوة تحذوا حذوها الا انهم أبوا الا ان يجعلوا منها نسخة مشابهة". واختتم بالقول: "يا قومنا نحن لا نحسن الكلام وتنميقه ولا نجيد الخطابة بل كنا نحسن العمل في خدمة المواطن وتأمينه فقط وكان شعارنا العمل أقصر جواب