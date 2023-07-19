مانشستر سيتي يحدد بديل محرز من برشلونة

الأربعاء 19 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 139

حدد مانشستر سيتي الإنجليزي البديل المناسب حال رحيل الدولي الجزائري جناح الفريق إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي لعام 2023.

وارتبط اسم رياض محرز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالانتقال إلى الأهلي، الذي توصل لاتفاق مع اللاعب الجزائري للحصول على خدماته وفقا للعديد من التقارير.

بديل رياض محرز حال الرحيل إلى الأهلي

وحسبما كشف الصحفي الموثوق سانتي أونا، الذي يعمل لدى شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن مانشستر سيتي سيحاول التعاقد مع البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة في حال رحيل رياض محرز للأهلي.

وقال سانتي أونا إن رافينيا يعتبر هدفا رئيسيا لمانشستر سيتي بحال مُغادرة رياض محرز، مشيرا إلى أنه كان هناك تواصل هذا الأسبوع بين المدراء الرياضيين للنادي ديكو وتشيكي بيغيريستاين بشأن الصفقة.

وأوضح أن بيب جوارديولا مدرب السيتي معجب بطريقة لعب رافينيا ويعتقد أن الشخص المناسب لتعويض محرز، ويعرف أيضًا أن اللاعب يمتلك خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي من خلال الفترة التي قضاها في ليدز يونايتد.

وأشار إلى أن برشلونة على استعداد للاستماع إلى أي عرض لبيع رافينيا من أجل حاجته لبيع اللاعبين، في الوقت الذي يتمسك فيه اللاعب بالبقاء مع الفريق الكتالوني.

وحظي رافينيا باهتمام العديد من الأندية لضمه وعلى رأسها الهلال.

ويرتبط صاحب الـ26 عاما بعقد مع برشلونة حتى عام 2027 وبشرط جزائي قيمته مليار يورو.

وكان برشلونة تعاقد مع رافينيا الصيف الماضي من ليدز يونايتد مقابل 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو كمتغيرات وفقا لأداء اللاعب.

ما آخر أخبار مفاوضات الأهلي لضم رياض محرز؟

وحسبما كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن الأهلي قدم عرضا لمانشستر سيتي مساء أمس الإثنين بقيمة 18 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات للتعاقد مع رياض محرز.

غير أن إدارة مانشستر سيتي رفض العرض المقدم من الأهلي، وطلبت 30 مليون يورو لإبرام الصفقة.

ورغم ذلك، أشار صحفي "سكاي سبورت" أن الأهلي متفائل بشأن حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة في الميركاتو الحالي.

وتعاقد الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري مع السنغالي إدوارد ميندي حارس مرى تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى البرازيلي روبيرتو فيرمينو في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.