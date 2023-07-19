ماذا حدث لسكان نصف الكرة الشمالي بسبب ارتفاع الحرارة.. لم تحدث منذ عقود

الأربعاء 19 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في ظاهرة مناخية لم تحدث منذ عقود، ارتفعت درجة الحرارة بشكل غير مسبوق في نصف الكرة الشمالي.

الحرارة في نصف الكرة الشمالي:

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت أنه ينبغي على العالم أن يستعدّ لموجات حرّ أكثر شدّة.

وجاء تحذير الأمم المتحدة مع تزامن موجة حر شديدة يعاني منها سكّان النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ونقلت وسائل إعلام عن المستشار الرفيع المستوى لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قوله :” شدة هذه الظواهر ستستمرّ في الازدياد، وعلى العالم أن يستعدّ لموجات حرّ أكثر شدّة”.

وأضاف أن ظاهرة إل نينيو التي أُعلن عنها مؤخراً لن تؤدّي إلا إلى زيادة وتيرة موجات الحر الشديدة هذه وشدّتها.

كما نوه أيضا أن إحدى الظواهر التي لاحظناها هي أنّ عدد موجات الحرّ المتزامنة في نصف الكرة الشمالي زاد ستة أضعاف منذ الثمانينيات.

أيضا اشار مستشار الأمم المتحدة إلى أنه ليس هناك أيّ مؤشر على أن هذا المنحى سيتراجع.

وتابع في حديثه الإعلامي: ” لذلك أخشى أنّنا لم نصل إلى نهاية مشاكلنا وأنّ هذه الموجات سيكون لها تأثير خطير على صحة الإنسان وسبل عيشه”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعربت فيه السلطات الصحية في دول عدة في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية من مخاوفها بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وناشدت السكان على شرب المياه والسوائل والاحتماء من الشمس، في مواجهة قاسية لتفادي موجة الحر.