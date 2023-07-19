رئيس الاستخبارات البريطانية يتحدث عن صفقة بوتين مع زعيم فاغنر

الأربعاء 19 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال رئيس الاستخبارات البريطانية أو ما يُعرف بـ”Mi6″، ريتشارد مور، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يكن لديه خيار سوى التوصل إلى اتفاق مع زعيم قوات فاغنر الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، من أجل إنهاء تمرده قصير العمر، الشهر الماضي.

وفي مقابلة مع “سي إن إن” قال مور، “لم يقاوم بريغوجين حقًا، لقد أبرم (بوتين) صفقة لإنقاذ نفسه، مستخدمًا المساعي الحميدة لزعيم بيلاروسيا، لذلك لا يمكنني رؤية ما بداخل رأس بوتين”.

وأضاف “إذا نظرت إلى سلوكيات بوتين في ذلك اليوم، أعتقد أن بريغوجين بدأ، على ما أعتقد، كخائن بوقت وجبة الإفطار، وقد تم العفو عنه بوقت وجبة العشاء وبعد ذلك ببضعة أيام، تمت دعوته لتناول الشاي، هناك بعض الأشياء حتى رئيس MI6 يرى تفسيرها صعباً بعض الشيء”.

دعوة لتبادل الأسرار

وكان رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني قد استخدم خطابًا نادرًا له في براغ، الأربعاء، لتوجيه نداء للروس الساخطين للتجسس لصالح المملكة المتحدة، مناشداً الروس الذين “يتصارعون مع ضمائرهم” لاتخاذ موقف ضد نظام الرئيس الروسي، و”تبادل الأسرار مع Mi6″.

وقال مور “هناك العديد من الروس غاضبون بصمت لرؤية قواتهم المسلحة تسحق المدن الأوكرانية وتطرد العائلات الأبرياء من منازلها وتختطف الآلاف من الأطفال، إنهم يشاهدون في رعب جنودهم وهم يدمرون بلدًا طيباً”.

وأشار إلى أنه “متفائل” بأن أوكرانيا ستنتصر في حربها ضد روسيا، التي فقدت قواتها الزخم في ساحة المعركة، وأن أوكرانيا “استعادت في شهر واحد المزيد من الأراضي أكثر مما تمكن الروس من تحقيقه خلال عام”.