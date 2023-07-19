وزير الدفاع من كلية الشرطة: لدينا معركة لا تقل أهمية عن مواجهة مليشيا الحوثي وأنتم رجالها

الأربعاء 19 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال وزير الدفاع ،الفريق الركن محسن الداعري "إن القوات المسلحة تُعنى بالدفاع عن سيادة البلد وحمايته من الجماعات الإرهابية والتخريبية كمليشيات الحوثي الإرهابية؛ لكن تبقى معركة أخرى لا تقل أهمية تتمثل في تنفيذ النظام والقانون ومحاربة الفساد واكتشاف الجريمة قبل وقوعها وحماية أمن المواطن، وهي منوطة برجال وضباط الأمن".

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأربعاءالموافق19 يوليوتموز ، ومعه محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، كلية الشرطة في المكلا محافظة حضرموت.

ونقل وزير الدفاع تحيات القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس.. وأشاد بالكفاءة المهنية والتدريبية لمنتسبي الكلية، مشيرًا إلى أن منتسبي الكلية يمثلون بذرة صحيحة لبناء مجتمع آمن وخالٍ من الجريمة والمخالفات مجسِّد لروح القانون.

وأضاف الفريق الداعري: "لا يكفي أن ننتصر في الحرب بينما تواجهنا حروب من الداخل وتنتشر كالسرطان، والعدو عندما يعجز في جبهات القتال يدفع بعناصره إلى محاولة إقلاق السكينة وتشويه المناطق المحررة، وهنا نعول على الرجال أمثال خريجي هذه الصروح العلمية العظيمة".

إلى ذلك، زار وزير الدفاع ومحافظ حضرموت النصب التذكاري لشهداء تحرير مدينة المكلا من الجماعات الإرهابية، وقرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء.. متعهدين بالمضي على دربهم في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في كافة تراب الوطن.

كما قام الوزير الداعري بزيارة لمنتسبي اللواء الأول حرس رئاسي ولواء الأحقاف؛ للاطلاع على أوضاعهم ومعنوياتهم.. مشيدًا بمستوى التدريب والتأهيل والانضباط والجاهزية التي يتمتعون بها. رافق الوزير، رئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فايز منصور التميمي، وقائد الشرطة العسكرية اللواء الركن محمد صالح الشاعري، ومدير مكتب الوزير اللواء الركن عبدالحكيم الشعيبي، ومدير دائرة الإمداد والتموين العميد علي الكود