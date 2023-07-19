وفاة سجين في أحد مراكز الشرطة الحوثية بمحافظة الحديدة بعد أيام من اعتقالة

الأربعاء 19 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أنهت مليشيا الحوثي الإرهابية، حياة سجين في أحد مراكز الشرطة بمحافظة الحديدة، بعد أيام من سجنه وتعرضه للتعذيب حتى الموت، بحسب ما ذكرته مصادر محلية رفضت الافصاح عن هويتها لدواعي أمنية.

وأوضحت المصادر، أن أحد السجناء في قسم شرطة الرزاقي بمديرية الحوك بمدينة الحديدة، توفي بعد أيام من سجنه وتعذيبه من قبل عناصر أمنيين تابعين للمليشيات الحوثية.

ولم تكشف المصادر عن هوية السجين المقتول بسبب تكتم الميليشيات التي تحاول إخفاء الجريمة بقولها إنه انتحر.

من جانبه علق محامي بالحديدة، على ما تم تداوله حول هذه الجريمة مستبعدا أن يكون انتحر. وقال: ليس من المعقول ان ينتحر شخص داخل قسم شرطة.

المحامي الذي رفض الإفصاح عن اسمه لدواعي امنية، حمل مليشيا الحوثي مسئولية وفاة السجين.. مؤكدا أن جرائم القتل بالتعذيب سوابق مرتبطة بقسم شرطة الرازقي في ظل غياب التحقيق في مثل هذه القضايا.

وتواصل مليشيا الحوثي الفتك بالعديد من السجناء في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.