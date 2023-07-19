وفاة سجين في أحد مراكز الشرطة الحوثية بمحافظة الحديدة بعد أيام من اعتقالة مأرب: تدشين افتتاح دار سبأ للتحكيم وفض النزاعات التجارية أول امرأة يمنية وعربية تفوز بعضوية برلمان كندا بيان سعودي تركي في ختام زيارة اردوغان الى السعودية وهذا ما تضمنه بشأن اليمن مركز دراسات يضع على الحكومة مطالب وتوصيات تخص محافظة حضرموت 13 الف طن مساعدات غذائية تصل ميناء عدن أردوغان يقدم هديتين لأمير قطر أول جيش عربي يسعى إلى الحصول على قطع بحرية عسكرية أمريكية الأمم المتحدة تقدم خدمة جديدة للحوثيين بطريقة الإعتراف وتتجاهل الحكومة الشرعية احتجاجات متواصلة في عدن تنديدا بتدهور الخدمات وإنهيار العملة المحلية
أنهت مليشيا الحوثي الإرهابية، حياة سجين في أحد مراكز الشرطة بمحافظة الحديدة، بعد أيام من سجنه وتعرضه للتعذيب حتى الموت، بحسب ما ذكرته مصادر محلية رفضت الافصاح عن هويتها لدواعي أمنية.
وأوضحت المصادر، أن أحد السجناء في قسم شرطة الرزاقي بمديرية الحوك بمدينة الحديدة، توفي بعد أيام من سجنه وتعذيبه من قبل عناصر أمنيين تابعين للمليشيات الحوثية.
ولم تكشف المصادر عن هوية السجين المقتول بسبب تكتم الميليشيات التي تحاول إخفاء الجريمة بقولها إنه انتحر.
من جانبه علق محامي بالحديدة، على ما تم تداوله حول هذه الجريمة مستبعدا أن يكون انتحر. وقال: ليس من المعقول ان ينتحر شخص داخل قسم شرطة.
المحامي الذي رفض الإفصاح عن اسمه لدواعي امنية، حمل مليشيا الحوثي مسئولية وفاة السجين.. مؤكدا أن جرائم القتل بالتعذيب سوابق مرتبطة بقسم شرطة الرازقي في ظل غياب التحقيق في مثل هذه القضايا.
وتواصل مليشيا الحوثي الفتك بالعديد من السجناء في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.