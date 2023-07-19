مأرب: تدشين افتتاح دار سبأ للتحكيم وفض النزاعات التجارية

الأربعاء 19 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دشن اليوم الأربعاء في مدينة مأرب افتتاح دار سبأ للتحكيم وفض النزاعات التجارية.

وخلال حفل الافتتاح عبر وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح عن سعادته في افتتاح مثل هذه الشركة النوعية بالمحافظة التي تضم اكثر من 3 ملايين مواطن من نازحين ومجتمع مضيف، وما تشهده من نشاط متزايد في المجال التجاري والاستثماري، ودور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني كشريك في تعزيز التنمية وانفاذ القانون وتعزيز الاقتصاد المحلي والوطني.

وأشاد مفتاح بما شاهده من كوادر علمية وخبرات وطنية ذات باع طويل في فصل النزاعات وفي مقدمتهم رئيس هيئة التحكيم بالشركة والذي شغل رئيس المحكمة الاستئنافية بالمحافظة سابقا ما يعزز الثقة والقدرة بهذه الشركة.

وفي حين اعتبر الوكيل ان دار سبأ ستسهم في مساندة القضاء، تعهد ان السلطة المحلية ستذلل كل الصعاب لحصول المواطنين على حقوقهم في كافة النزاعات.

وطاف الوكيل مفتاح ومعه رئيس النيابة الاستئنافية بالمحافظة القاضي عارف المخلافي، بمكاتب الشركة واستمع الى شرح من رئيس مجلس الإدارة عبدالملك المداني ورئيس هيئة التحكيم القاضي محمد العريقي، عن اهداف الشركة وآليات عملها، ودوافع انشائها لتكون عوناً ومساعداً لدور القضاء وتحقق العدالة وفقاً لمقتضيات القانون الذي أجاز انشاء مثل هذه الشركات، وعوناً للسلطة المحلية في احداث تكامل بين أداء مؤسسات الدولة ودور المجتمع المدني. وأشار المداني والعريقي، الى ان انشاء الشركة يأتي مواكبة للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية..

موضحين ان الشركة تضم كوادر متخصصة علمياً وخبرات وطنية في المجال القانوني والقضائي والتجاري من دكاترة جامعة وقضاة لتقديم كافة الاستشارات القانونية للقطاع التجاري ورجال الاعمال وفصل المنازعات وتسوية الخلافات بكل حيادية لتحقيق العدالة وسرعة الفصل في النزاعات والتسويات التجارية، بما يمكن الشركة الى احتلال مكانة رائدة في الأوساط التجارية والقانونية.

حضر حفل الافتتاح مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول وعدد من رجال القضاء والحقوقيين والمحامين.