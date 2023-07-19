أول امرأة يمنية وعربية تفوز بعضوية برلمان كندا

الأربعاء 19 يوليو-تموز 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تعز تايم

عدد القراءات 724

فازت نجوان الجنيد بعضوية البرلمان في كندا لتكون أول امرأة يمنية وعربية تتقلد هذا المنصب.

ولدت "نجوان" في محافظة تعز وهي ابنة الدكتور عبد القادر الجنيد .

انتقلت إلى كندا في وقت مبكر لتشق حياتها هناك وهي حالياً أم لطفلين.

أدت الجنيد اليوم الاربعاء القسم لتمثل بذلك رسمياً مقاطعة البرتا الكندية في البرلمان.