أول امرأة يمنية وعربية تفوز بعضوية برلمان كندا

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فازت نجوان الجنيد بعضوية البرلمان في كندا لتكون أول امرأة يمنية وعربية تتقلد هذا المنصب.
ولدت "نجوان" في محافظة تعز وهي ابنة الدكتور عبد القادر الجنيد .
انتقلت إلى كندا في وقت مبكر لتشق حياتها هناك وهي حالياً أم لطفلين.
أدت الجنيد اليوم الاربعاء القسم لتمثل بذلك رسمياً مقاطعة البرتا الكندية في البرلمان.