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أول امرأة يمنية وعربية تفوز بعضوية برلمان كندا

الأربعاء 19 يوليو-تموز 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تعز تايم
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فازت نجوان الجنيد بعضوية البرلمان في كندا لتكون أول امرأة يمنية وعربية تتقلد هذا المنصب.

ولدت "نجوان" في محافظة تعز وهي ابنة الدكتور عبد القادر الجنيد .

 انتقلت إلى كندا في وقت مبكر لتشق حياتها هناك وهي حالياً أم لطفلين.

 أدت الجنيد اليوم الاربعاء القسم لتمثل بذلك رسمياً مقاطعة البرتا الكندية في البرلمان.

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