مركز دراسات يضع على الحكومة مطالب وتوصيات تخص محافظة حضرموت

الأربعاء 19 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 320

طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بتسهيل عملية نقل السلع إلى محافظة حضرموت، وإزالة كافة المعوقات التي تعمل على مضاعفة أجور نقل السلع، وتعيق أداء القطاع الخاص في المحافظة.

وأوضح المركز، في نشرة صادرة عنه، أن المعوقات والجبايات غير القانونية، التي تُفرض على شاحنات النقل في النقاط الأمنية، تعمل على زيادة أسعار السلع إلى ثلاثة أضعاف، وتزيد معاناة المواطنين في المحافظة.

وقدّمت النشرة مصفوفة من التوصيات والمقترحات لحلول عملية؛ لمواجهة تحديات النقل، ومشاكله في المحافظة، وإنهاء معاناة المواطنين والقطاع الخاص.

وشملت التوصيات معالجة مشكلة الجبايات في النقاط الأمنية، وتحسين قطاع النقل والطرقات، وتنشيط ميناء المكلا، وتعزيز إجراءات الرقابة

وسبق للحكومة أن حمّلت الحوثيين مسؤولية تدهور الأوضاع؛ جراء حربهم الاقتصادية وهجماتهم على موانئ النفط في حضرموت وشبوة، التي تسببت في توقف عمليات التصدير منذ أكثر من ثمانية أشهر، وكلفت خزينة الحكومة مليارات الدولارات.