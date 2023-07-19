13 الف طن مساعدات غذائية تصل ميناء عدن

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أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP)، عن وصول شحنة مساعدات من مادة الأرز إلى ميناء عدن، جنوبي اليمن.
وقال البرنامج في تغريدة على حسابه في "تويتر" يوم الثلاثاء: "وصل 13 ألف طن متري من الأرز المقدم من كوريا الجنوبية إلى ميناء عدن والمخصص لدعم العائلات الأكثر ضعفاً في اليمن".
وأضاف أنه سيقوم بتوزيع هذه الشحنة على ملايين الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد في البلاد.