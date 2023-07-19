أردوغان يقدم هديتين لأمير قطر

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أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، سيارتين كهربائيتين من نوع "توغ" باللون الأسود، خلال زيارته الرسمية الاثنين إلى الدوحة.
وقال الديوان الأميري القطري إن الأمير تميم تلقى هدية من أردوغان وهي عبارة عن سيارتين من نوع "توغ" تركية الصنع تعبيرا عن الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بقصر لوسيل.
سمو الأمير المفدى يتلقى هدية من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، عبارة عن سيارتين من نوع "توغ" تركية الصنع تعبيراً عن الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بقصر لوسيل.
وقد قاد الأمير تميم السيارة وإلى جانبه الرئيس التركي.
وكان أردوغان أهدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أيضا سيارة مماثلة من نوع "توغ" تركية الصنع باللون الأبيض يطلق عليها اسم "باموق قلعة"، نظرا للونها الأبيض، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية.
ووصل أردوغان الثلاثاء إلى أبو ظبي في إطار جولته الخليجية التي شملت السعودية قطر والإمارات