الأمم المتحدة تقدم خدمة جديدة للحوثيين بطريقة الإعتراف وتتجاهل الحكومة الشرعية

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سلّمت الأمم المتحدة، رسميا السفينة “نوتيكا”، لمليشيا الحوثي وغياب الجانب الحكومي، وذلك تمهيداً لبدء نقل نفط صافر إليها.
وذكرت وسائل إعلام موالية للمليشيات الحوثية الإنقلابية أن منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، وقع وثائق التسليم مع منتحل صفة المدير العام التنفيذي لشركة “صافر” للنفط والغاز اليمنية، المدعو إدريس الشامي. من جهته أكد غريسلي أنّ عملية تسليم السفينة نُظّمت بمشاركة جميع الأطراف اليمنية، مضيفاً أنّ السفينة أصبحت ملك “شعب اليمن”.
في وقت تدعي المليشيات الحوثية أنها هي الشعب اليمني. يشار إلى أن ناقلة النفط صافر ترسو على بعد نحو 50 كيلومتراً من ميناء الحُديدة الاستراتيجي، والذي يُعد بوابة رئيسية للشحنات الآتية إلى البلد والذي حولته المليشيات الحوثية إلى بوابة لادخال السلاح الإيراني المحظور وشحنات الوقود المجانية للسوق السوداء الحوثية.
ويُتوقع أن تبدأ عملية الضخّ، في نهاية الأسبوع الحالي، وقد تستغرق نحو 3 أسابيع. وستبقى “نوتيكا” راسية في المنطقة مع استمرار المحادثات بشأن من سيتحكّم بها وبمصير النفط