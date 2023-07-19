احتجاجات متواصلة في عدن تنديدا بتدهور الخدمات وإنهيار العملة المحلية

الأربعاء 19 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 470

تظاهر العشرات من أبناء عدن الثلاثاء، تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وتجمع المحتجون، بساحة العروض بمدينة عدن، لليوم الثاني على التوالي، إحتجاجا على الإنهيار الجاري في خدمة الكهرباء وغلاء الأسعار وانهيار العملة المحلية.

ورفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات عدة معبرة عن مطالبهم بتحسين الخدمات ومعالجة الإنهيار الاقتصادي، مهددين بالتصعيد ومواصلة الإحتجاجات وطالب المتظاهرون برحيل الحكومة والمجلس الرئاسي ومليشيا الإنتقالي التي تحكم قبضتها على المدينة وتتخلى عن أبسط مهامها بخدمة المجتمع.

وبحسب شهود عيان، فقد حشدت مليشيا الإنتقالي المدعومة إمارايتا قواتها إلى ساحة العروض وطوقت المحتجين، ضمن سياساتها الهادفة لإرهاب الأهالي الرافضين لسياسة التجويع وإنهيار الخدمات