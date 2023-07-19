الأمم المتحدة تقدم خدمة جديدة للحوثيين بطريقة الإعتراف وتتجاهل الحكومة الشرعية احتجاجات متواصلة في عدن تنديدا بتدهور الخدمات وإنهيار العملة المحلية انعقاد المؤتمر التحضيري لحلف قبائل وأبناء أبين هل انتقمت روسيا اليوم لضرب جسر القرم أم أن القادم أعظم؟.. الكرملين يجيب تقرير أممي: نزوح قرابة 500 فرد في المناطق المحررة خلال أسبوع..ليكون إجمالي عدد النازحين منذ مطلع العام الجاري (3.675 ) مصدر حكومي: الأمم المتحدة تجاهلت طلباً رسمياً للجانب الحكومي لإتمام عملية الاستلام في ميناء عدن البنك المركزي اليمني يوجه طلبا عاجلاً للحكومة الشرعية الإنتقالي يعترف في بيان رسمي بجريمة تعذيب وقتل المواطن محمد مهدي إصلاح وادي حضرموت يدعو لمزيد من التلاحم ونبذ دعوات الفرقة أزمة تلوح في الأفق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم
تظاهر العشرات من أبناء عدن الثلاثاء، تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وتجمع المحتجون، بساحة العروض بمدينة عدن، لليوم الثاني على التوالي، إحتجاجا على الإنهيار الجاري في خدمة الكهرباء وغلاء الأسعار وانهيار العملة المحلية.
ورفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات عدة معبرة عن مطالبهم بتحسين الخدمات ومعالجة الإنهيار الاقتصادي، مهددين بالتصعيد ومواصلة الإحتجاجات وطالب المتظاهرون برحيل الحكومة والمجلس الرئاسي ومليشيا الإنتقالي التي تحكم قبضتها على المدينة وتتخلى عن أبسط مهامها بخدمة المجتمع.
وبحسب شهود عيان، فقد حشدت مليشيا الإنتقالي المدعومة إمارايتا قواتها إلى ساحة العروض وطوقت المحتجين، ضمن سياساتها الهادفة لإرهاب الأهالي الرافضين لسياسة التجويع وإنهيار الخدمات