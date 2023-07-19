انعقاد المؤتمر التحضيري لحلف قبائل وأبناء أبين

الأربعاء 19 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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انعقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق18يوليوتموز، المؤتمر التحضيري لحلف قبائل وأبناء أبين في مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين جنوبي اليمن.

وبحسب مصادر حضرت المؤتمر فإنه تم التوافق على اللجنة التحضيرية وإقرار النظام الأساسي للحلف والاتفاق على رئاسة الحلف ومجلس الشورى.

وتهدف المرجعيات القبلية من إنشاء حلف قبائل وأبناء أبين لمساندة السلطة المحلية في محافظة أبين للحفاظ على أمن و استقرار وتنمية أبين في ظل اللادولة التي تمر بها البلاد

وخلال المؤتمر، أكد الحاضرون أن حلف قبائل وأبناء أبين هو مكون مستقل حيادي، سيقف على مسافة متساوية مع كافة المكونات خدمة لمواجهة التحديات المعاصرة وتحقيق التقدم والازدهار والعمل سويا من أجل مستقبل أفضل الأجيال القادمة بعد أن فقد الأمل من المكونات التي اتجهت للسياسة فقط ولم تحاكي الواقع المعيشي للمواطن أو تعمل على الاستقرار والتنمية.