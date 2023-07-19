هل انتقمت روسيا اليوم لضرب جسر القرم أم أن القادم أعظم؟.. الكرملين يجيب

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كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن انتقام روسيا لضرب جسر القرم لم يأتي بعد وإنما لا يزال العمل مستمراً في مجال تنفيذ إيعاز الرئيس فلاديمير بوتين حول مقترحات الرد.
وقال بيسكوف: إن العمل يجري كذلك في مجال تنفيذ توصيات الرئيس بوتين بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية حول جسر القرم.
ورد ممثل الكرملين على سؤال وجه إليه حول جاهزية المقترحات حول الرد الروسي وتحسين الأمن على جسر القرم، بالقول: “العمل يجري في مجال صياغتها”.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها ضربت ليلاً مواقع كان يجري فيها التحضير لهجمات “إرهابية” ضد روسيا باستخدام مسيرات بحرية وأماكن تصنيعها في منطقة أوديسا.
حيث قالت وزارة الدفاع الروسية: إنها نفذت “ضربة انتقامية” ضد موقع في ميناء أوديسا الأوكراني زعمت أنها متورطة في التخطيط لهجوم على جسر موسكو في شبه جزيرة القرم.
وعقد الرئيس بوتين أمس الاثنين اجتماعاً حول الوضع في منطقة جسر القرم، وقال: إنه ينتظر مقترحات لتحسين الأمن على الجسر، حيث وقع “الهجوم الإرهابي” الثاني بالفعل.
في وقت سابق، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن ما وقع بجسر القرم فجر أمس الاثنين هو “هجوم إرهابي” نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان. وذكرت اللجنة أن الهجوم أدى إلى تضرر طريق السيارات في الجسر.