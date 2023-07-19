تقرير أممي: نزوح قرابة 500 فرد في المناطق المحررة خلال أسبوع..ليكون إجمالي عدد النازحين منذ مطلع العام الجاري (3.675 )

الأربعاء 19 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء الموافق18يوليو تموز، عن نزوح قرابة 500 فرد في اليمن خلال الأسبوع الفائت.

وقالت منظمة الهجرة الدولية في تقريرها الأسبوعي الصادر عن مصفوفة تتبع حالات النزوح، إنها رصدت نزوح 83 أسرة يمنية يمثلون (498 فرداً) خلال الفترة من 9 و15 يوليو 2023م.

وبحسب التقرير فإن تلك الأسر انتقلت من محافظات تعز (49 أسرة نشأت معظمها من داخل المحافظة)، والحديدة (18أسرة نشأت من داخل المحافظة)، ومأرب (16 أسر نشأت من الحديدة وصنعاء).

ومنذ مطلع العام الجاري رصدت المنظمة بلغ عدد النازحين 3.675 أسرة يمثلون (22.050 فرداً) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل..