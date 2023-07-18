الأمم المتحدة تقدم خدمة جديدة للحوثيين بطريقة الإعتراف وتتجاهل الحكومة الشرعية احتجاجات متواصلة في عدن تنديدا بتدهور الخدمات وإنهيار العملة المحلية انعقاد المؤتمر التحضيري لحلف قبائل وأبناء أبين هل انتقمت روسيا اليوم لضرب جسر القرم أم أن القادم أعظم؟.. الكرملين يجيب تقرير أممي: نزوح قرابة 500 فرد في المناطق المحررة خلال أسبوع..ليكون إجمالي عدد النازحين منذ مطلع العام الجاري (3.675 ) مصدر حكومي: الأمم المتحدة تجاهلت طلباً رسمياً للجانب الحكومي لإتمام عملية الاستلام في ميناء عدن البنك المركزي اليمني يوجه طلبا عاجلاً للحكومة الشرعية الإنتقالي يعترف في بيان رسمي بجريمة تعذيب وقتل المواطن محمد مهدي إصلاح وادي حضرموت يدعو لمزيد من التلاحم ونبذ دعوات الفرقة أزمة تلوح في الأفق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم
قالت مصادر حكومية إن الأمم المتحدة تجاهلت الأمم المتحدة طلباً رسمياً للجانب الحكومي بأن تسجل الناقلة الجديدة لدى الحكومة الشرعية في ميناء عدن.
وأوضحت أن قادة الميليشيا أرادوا تحويل عملية الإنقاذ إلى مناسبة سياسية للاستعراض حيث أوقفوا الناقلة الجديدة يومين، وجمعوا وسائل الإعلام التابعة لهم أو العاملة في مناطق سيطرتهم إلى ميناء الحديدة لإتمام عملية الاستلام.
واشارت ان عملية النقل تأجلت أكثر من مليون برميل من النفط الخام من الناقلة اليمنية المتهالكة صافر إلى الناقلة الجديدة التي وصلت إلى السواحل اليمنية أمس الأول، بسبب الإجراءات التي فرضتها ميليشيا الحوثي.
وحالت الإجراءات الحوثية دون وصول الناقلة مباشرة إلى موقع العملية في ميناء رأس عيسى، حيث أمضت يومين في ميناء الحديدة ولا تزال هناك. وذكرت مصادر حكومية أن الجهود الأممية رضخت للإجراءات التي فرضها الحوثيون، وأبحرت في السفينة إلى ميناء الحديدة بدلاً من وجهتها الأساسية ميناء رأس عيسى النفطي، وبغرض تسجيل الناقلة الجديدة وتسليمها لسلطة الميليشيات التي رهنت موافقتها على عملية الإنقاذ بالحصول على الناقلة البديلة.