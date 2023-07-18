مصدر حكومي: الأمم المتحدة تجاهلت طلباً رسمياً للجانب الحكومي لإتمام عملية الاستلام في ميناء عدن

الثلاثاء 18 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت مصادر حكومية إن الأمم المتحدة تجاهلت الأمم المتحدة طلباً رسمياً للجانب الحكومي بأن تسجل الناقلة الجديدة لدى الحكومة الشرعية في ميناء عدن.

وأوضحت أن قادة الميليشيا أرادوا تحويل عملية الإنقاذ إلى مناسبة سياسية للاستعراض حيث أوقفوا الناقلة الجديدة يومين، وجمعوا وسائل الإعلام التابعة لهم أو العاملة في مناطق سيطرتهم إلى ميناء الحديدة لإتمام عملية الاستلام.

واشارت ان عملية النقل تأجلت أكثر من مليون برميل من النفط الخام من الناقلة اليمنية المتهالكة صافر إلى الناقلة الجديدة التي وصلت إلى السواحل اليمنية أمس الأول، بسبب الإجراءات التي فرضتها ميليشيا الحوثي.

وحالت الإجراءات الحوثية دون وصول الناقلة مباشرة إلى موقع العملية في ميناء رأس عيسى، حيث أمضت يومين في ميناء الحديدة ولا تزال هناك. وذكرت مصادر حكومية أن الجهود الأممية رضخت للإجراءات التي فرضها الحوثيون، وأبحرت في السفينة إلى ميناء الحديدة بدلاً من وجهتها الأساسية ميناء رأس عيسى النفطي، وبغرض تسجيل الناقلة الجديدة وتسليمها لسلطة الميليشيات التي رهنت موافقتها على عملية الإنقاذ بالحصول على الناقلة البديلة.