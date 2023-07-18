الإنتقالي يعترف في بيان رسمي بجريمة تعذيب وقتل المواطن محمد مهدي

الثلاثاء 18 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعترفت إدارة أمن محافظة أبين، بوقوف عناصر في اللواء الثالث دعم وإسناد، خلف جريمة مقتل المواطن "محمد حسن عبده مهدي"، جراء التعذيب في سجون الإنتقالي في أبين جنوبي البلاد.

وقالت إدارة أمن أبين بأنها قامت "بمتابعة ما حدث في قضية المدعو محمد حسن عبده ، وبعد تواصل مستمر مع كافة القيادات العسكرية والامنية في المحافظة تم معرفة ما حدث ورفع تقرير مفصل إلى الجهات العليا المختصة بشكل رسمي".

وأضافت في بيان صادر عنها، بأن مدير أمن محافظة أبين تلقى اتصال هاتفي من قائد اللواء الثالث دعم واسناد العميد نبيل المشوشي يؤكد فيه أن بعض افراد الكتيبة المرابطة في مديرية مودية التابعة للواء قامت بالقبض على «محمد حسن عبده» اثناء تمشيط المنطقة الواقعة بالقرب من قرن عشال عقب حدوث العملية الارهابية الاخيرة في مودية التي راح ضحيتها ضابط وعدد من افراد القوات المرابطة هناك التي تخوض معركة ضد العناصر الإرهابية.

وأردفت بأن العميد المشوشي أكد ان جنديين من افراد الكتيبة قاموا بشكل فردي بالتحقيق مع المشتبه به دون علم قيادتهم وان قيادة اللواء قامت بحجز الجنديين لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

وأثارت القضية، غضب الرأي العام والمنظمات الحقوقية وسط مطالبات بمحاسبة الجناة ووضع حد لجرائمهم التي تكررت بشكل لافت خلال السنوات الماضية بعدد من المحافظات...