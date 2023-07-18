إصلاح وادي حضرموت يدعو لمزيد من التلاحم ونبذ دعوات الفرقة

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طالب المكتب التنفيذي لإصلاح وادي حضرموت، السلطة المحلية بالاستفادة من الإجماع الحضرمي الذي توج بإشهار مجلس حضرموت الوطني، في الضغط على أصحاب القرار في تقديم حلول جذرية لخدمة الكهرباء والانهيار المروع للعملة الوطنية والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية، وتوفير العيش الكريم للمواطن لتخفيف معاناته المعيشية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال اللقاء الاعتيادي الذي عقده المكتب التنفيذي للإصلاح بوادي حضرموت، اليوم الثلاثاء، بمدينة سيئون، حيث وقف أمام عدد من المستجدات على الصعيد المحلي والوطني.
وفي كلمة الافتتاح استعرض أمين المكتب التنفيذي للإصلاح بوادي حضرموت، أنور علي باشغيوان، أبرز الأنشطة خلال الفترة الماضية، شاكرا أعضاء وقيادات الإصلاح في كل المستويات على ما قدموه من صورة رائعة من التلاحم المجتمعي والتواصل والزيارات مع جميع شرائح المجتمع وشخصياته أثناء أنشطة وفعاليات العيد.
ودعا المكتب التنفيذي للإصلاح بوادي حضرموت أعضاءه وأنصاره للالتحام مع القضايا المجتمعية والجماهيرية وتقديم العون والمساعدة لإخوانهم المواطنين حتى تتجاوز البلاد الأزمة التي تمر بها واستعادة مؤسسات الدولة.
وثمن أعضاء المكتب التنفيذي لإصلاح وادي حضرموت وقوف المملكة العربية السعودية مع اليمن عامة وحضرموت خاصة والتي استضافت على مدى شهر كامل مشاورات لأبناء المحافظة اختتمت بإشهار مجلس حضرموت الوطني.
وأكد أن المرحلة اليوم تتطلب مزيدا من التلاحم المجتمعي لتجاوز الأزمة التي يمر بها الوطن بعيدا عن دعوات الفرقة والتعصب وتفتيت النسيج الاجتماعي والتي لا تخدم سوى المليشيا الحوثية الإرهابية.