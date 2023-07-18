لماذا يجب ألا تستخدم منشفة لتجفيف الوجه؟

الثلاثاء 18 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 211

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، هناك الكثير من النصائح المتضاربة على الإنترنت. ومع ظهور "تيك توك"، أصبح الأمر أكثر تعقيدا.



فقد أتاح التطبيق لأي شخص التظاهر بأنه خبير تجميل، ما يجعل من الصعب فصل المعلومات الصحيحة والمفيدة عن تلك الخاطئة والضارة.

وفي الواقع، هناك بعض التوصيات التي يتفق جميع الخبراء على أنه يجب عدم فعلها أبدا عندما يتعلق الأمر بروتين العناية بالبشرة، ويتمثل أبرزها في عدم استخدام المنشفة على الإطلاق لتجفيف الوجه.

ووفقا لفاطمة جوندوز، أخصائية العلاج التجميلي من Skin and Sanctuary، فإن تجفيف وجهك بمنشفة قد يعرضك للبثور والالتهابات وحتى الإضرار "الخطير" ببشرتك.

وأشارت الخبيرة إلى أن فرك وجهك بمنشفة قد يؤدي إلى تعرضه لبعض الالتهابات السيئة. ويرجع سبب عدم استخدام المناشف لوجهك إلى كونها أرضا خصبة للتكاثر لأنها ماصة بشكل طبيعي.

وقالت جوندوز لصحيفة "ذي صن" البريطانية إن المناشف يمكن أن تكون موطنا لبكتيريا مثل الإشريكية القولونية والتي يمكن أن تسبب أحيانا مشاكل غير مريحة في المعدة.

وأضافت: "يمكن أن تنتقل هذه البكتيريا إلى جلدك وربما تسبب انتشارًا أو عدوى".

ومن المثير للقلق أن الملمس الفعلي للمناشف قد ينذر أيضا بأخبار سيئة لبشرتك. وعند فرك وجهك بمنشفة خشنة، يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك.

وتابعت جوندوز: "الفرك بقوة يمكن أن يسبب حتى تمزقات دقيقة في الجلد وضررا طويل الأمد".

وعلاوة على ذلك، فإن الطبيعة الماصة للمنشفة يمكن أن تجعل بشرتك خالية من الزيوت الطبيعية، ما يؤدي إلى الجفاف.

واقترحت الخبيرة "تجفيف وجهك بمنشفة نظيفة وناعمة" إذا كنت تريد الاستمرار في تجفيف وجهك بهذه الطريقة. وأضافت أن الخيار الأفضل هو ترك وجهك يجف بشكل طبيعي.