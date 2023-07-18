استشهاد طفلة وإصابة طفلين بانفجار مقذوف حوثي في مخيم للنازحين بمأرب

الثلاثاء 18 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استشهدت طفلة وأصيب آخران من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء الموافق18يوليو تموز، بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب في مخيم للنازحين بمحافظة مأرب (شرق اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن الطفلة (تواضع صالح خالد صبر) فارقت الحياة جراء انفجار مقذوف من مخلفات مليشيا الحوثي، في مخيم السويداء شمال غرب مدينة مأرب. وأوضحت المصادر أن الانفجار تسبب أيضاً بإصابة طفلين آخرين هما (عبدالحميد صالح خالد صبر)، و(عمر خالد صبر).

يُشار إلى أن سيول الأمطار التي تشهدها المحافظة حاليا، تسببت بجرف ألغام حوثية ومقذوفات من مخلفات الحرب إلى مناطق آهلة بالسكان والنازحين، ما أدى إلى وقوع حوادث مماثلة أسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين