مليشيات الحوثي تهدم أكثر من 170 منزلاً غربي صنعاء ترحيب حكومي بـ إغلاق منصات الإرهاب الحوثية وزير الدفاع : لدينا عدو وجودي يهدد الجميع وندعو اليمنيين التوحد تحت مظلة وزارة الدفاع لمواجهتة القوات المشتركة تصد محاولات تسلل لمليشيا الحوثي جنوب الحديدة هيئة التشاور والمصالحة.. جهود السلام وصلت إلى طريق مسدود مع الحوثيين ولابد من اتخاذ هذه الإجراءات.. أسعار الذهب اليوم في اليمن هل يسعى مجلس حضرموت الوطني الى ''دولة مستقلة'' ؟ تصريحات للمتحدث الرسمي قرارات حوثية مفاجئة تقلب نظام الدراسة في كلية الإعلام بجامعة صنعاء وتصدم الطلاب.. على ماذا نصت؟ مصلحة الجمارك تكشف حقيقة رفع سعر الدولار الجمركي تفاصيل حرب الجسور والمسيرات البحرية.. أوكرانيا تصعّد وروسيا تتوعد
دعا وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري اليمنيين بكل مكوناتهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم للتوحد تحت مظلة وزارة الدفاع لمواجهة الحوثي ونوجه أسلحتنا صوب هذا العدو ممثلا بمليشيا الحوثي الإرهابية وتحرير كل اليمن من إرهابه وشره الذي طال الجميع، بما فيها هذه المحافظة المسالمة باستهداف منشئاتها النفطية والحيوية"
جاء ذلك خلال ، زيارة تفقدية قام بها اليوم الثلاثاء الموافق18يوليو تموز ،لعدد من الوحدات والألوية العسكرية التابعة للمنطقة الثانية في المكلا بمحافظة حضرموت.
وأضاف"لدينا عدو وجودي يهدد الجميع ويحاول أن يستفرد بالمكونات الوطنية واحدًا تلو الآخر، واطلع الوزير الداعري، على معنويات وجاهزية لواء الحمراء ولواء با رشيد والشرطة العسكرية وكتيبة القوات الخاصة، ناقلا لهم تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس.
وأشاد وزير الدفاع بالضبط والربط الذي تتمتع به الوحدات العسكرية في المنطقة الثانية، مؤكدًا أنها تقدم نموذجًا في الجاهزية والانضباط والفاعلية، لافتًا إلى أدوارها البطولية في مواجهة الجماعات الإرهابية القاعدة وداعش.
من جانبهم، عبر قادة الألوية والوحدات العسكرية عن شكرهم لوزير الدفاع على زياراته التفقدية وتلمس أوضاع منتسبيها، مؤكدين الاستعداد الكامل لتنفيذ كافة المهام المناطة بهم. رافق وزير الدفاع في الزيارة رئيس هيئة الاستخبارات اللواء احمد محسن اليافعي، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فايز منصور التميمي، وقائد الشرطة العسكرية اللواء محمد صالح الشاعري، ومدير مكتب وزير الدفاع اللواء عبدالحكيم الشعيبي، والقائم بأعمال مدير دائرة الامداد والتموين العميد علي الكود