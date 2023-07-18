القوات المشتركة تصد محاولات تسلل لمليشيا الحوثي جنوب الحديدة

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تمكنت القوات المشتركة، في الساعات الماضية ، التصدي لمحاولات تسلل لمليشيا الحوثي المصنفةإرهابياوالمدعومةمن إيران، جنوب الحديدة- غربي اليمن.
وأفاد الإعلام العسكري بأن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور الحديدة صدت محاولات تسلل لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، من جنوب التحيتا والجراحي.
وأكد أن تحركات المليشيا المدعومة إيرانيًا، كانت مرصودة بدقة، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم وإجبارها على الفرار والعودة من حيث أتت بعد إيقاع إصابات مباشرة في صفوفها.
ويؤكد التصعيد الحوثي المتكرر، ورهان الميليشيا على العنف، أن الجهود «الأممية، والدولية» المبذولة، تسير في طريقٍ مسدودٍ؛ كوْن قرار الميليشيات مرهونًا لإيران، التي تُوظِّفُ الميليشيا الحوثية، ضمْن أجندتها التوسُّعية؛ لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وتذهب المؤشرات الحالية، إلى أن المعارك القادمة بعد الهُدنة السابقة، قد تكون أشرس من كل المعارك السابقة، لا سيما مع انحسار فُرَص تحقيق اختراقٍ على خطِّ المفاوضات الجارية بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي.