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أسعار الذهب اليوم في اليمن

الثلاثاء 18 يوليو-تموز 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار الذهب في صنعاء 

اليوم الثلاثاء 

 جنيه الذهب

شراء = 232,000 ريال 

بيع = 236,000 ريال 

 جرام عيار 21 

شراء = 28,850 ريال 

بيع = 30,850 ريال 

 أسعار الذهب في عدن

جنيه الذهب

شراء = 620,000 ريال 

بيع = 640,000 ريال 

جرام عيار 21 

شراء = 77,000 ريال 

بيع = 83,000 ريال

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