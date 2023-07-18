أسعار الذهب اليوم في اليمن

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أسعار الذهب في صنعاء
اليوم الثلاثاء
جنيه الذهب
شراء = 232,000 ريال
بيع = 236,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 28,850 ريال
بيع = 30,850 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 620,000 ريال
بيع = 640,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 77,000 ريال
بيع = 83,000 ريال