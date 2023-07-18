هل يسعى مجلس حضرموت الوطني الى ''دولة مستقلة'' ؟ تصريحات للمتحدث الرسمي

الثلاثاء 18 يوليو-تموز 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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قال المتحدث الرسمي باسم مجلس حضرموت الوطني عبدالقادر بايزيد في مقابلة تلفزيونية انهم (اي الحضارم) لديهم مشروع حضرمي واضح ".

ولفت با يزيد الى حضور كل المكونات الحضرمية، في مشاروات الرياض، التي انبثق منها إشهار مجلس حضرموت الوطني، الشهر الماضي.

واضاف: "كل رؤساء المكونات الحضرمية وأنا أشدد على ( كل المكونات ) كانوا حاضرين بالرياض و بقيادات من الصف الأول ، ووقعّوا على ميثاق الشرفي الحضرمي الذي يُلزم المكونات بأن تعمل على توحيد الكلمة والمطالب السياسية في إطار مجلس حضرموت الوطني ".

وحول سقف اهداف المجلس قال أن سقف المطالب لكل الذين كانوا مشاركين في مشاورات الرياض هو سقف "دولة حضرموت" الا أن ذلك مقيد بالتزامات دولية، في إشارة منه إلى السعي نحو دولة مستقلة خاصة بالخصارم ...مضيفا ''وهذا ماوصلت اليه المكونات الحضرمية بعد يأس من عشرات السنين التي جربنا فيها نماذج الحكم المختلفة".

وقال متحدث مجلس حضرموت الوطني: ''نتعامل بعقلانية وسنقف مع الخيار الذي يقرره أبناء حضرموت عندما تتوفر مقومات الاختيار بعيدا عن الشعبوية''.

وكانت المشاورات التي استمرت لقرابة شهر في العاصمة السعودية الرياض، اُختتمت بإشهار مجلس حضرموت الوطني، كحامل سياسي، لتطلعات المجتمع الحضرمي.

وقد لاقت خطوة انشاء هذا المجلس ترحيبا داخل مكونات الشرعية فيما هاجم المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات وشخصيات محسوبة عليه، تلك الخطوة