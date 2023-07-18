مصلحة الجمارك تكشف حقيقة رفع سعر الدولار الجمركي

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نفت مصلحة الجمارك اليمنية ما وصفتها بمزاعم حول رفع سعر الدولار الجمركي في ميناء عدن.
وقال مصدر مسؤول في المصلحة إن التعامل في المنافذ الجمركية لايزال بنفس التسعيرة السابقة (750 ريالاً للدولار الأميركي مع الإبقاء عليه عند 250 ريالاً للسلع الأساسية).