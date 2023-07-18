روسيا تحرق أوكرانيا في ضربات جوية مكثفة جنوبها وشرقها

الثلاثاء 18 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال سلاح الجو الأوكراني، في وقت مبكر من اليوم (الثلاثاء)، إن روسيا شنت هجمات جوية خلال الليل على جنوب أوكرانيا وشرقها باستخدام طائرات مسيرة وربما صواريخ باليستية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف سلاح الجو عبر تطبيق «تلغرام» أن ميناء أوديسا الجنوبي ومناطق ميكولايف ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا ودنيبروبيتروفسك تواجه تهديد هجمات الطائرات المسيرة الروسية.

وقال إن روسيا قد تكون تستخدم أسلحة باليستية لمهاجمة مناطق بولتافا وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك وخاركيف وكيروفوهراد.

ولم يتسن لوكالة «رويترز» التحقق بصفة مستقلة من التقارير.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا إن نظم الدفاع الجوي تدخلت لصد هجمات بطائرات مسيرة روسية.

وتأتي الهجمات الروسية بعد أن تعرّض جسر القرم الذي يعدّ خط إمداد رئيسياً للقوات الروسية في أوكرانيا، لهجوم ليل (الأحد) باستخدام «مسيّرات بحرية».

وقال مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية أن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق كيرتش.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على جسر القرم الاستراتيجي، واصفاً الهجوم بأنه «عمل إرهابي».

وقال خلال اجتماع حكومي نقل التلفزيون وقائعه «سيكون هناك بالتأكيد رد من جانب روسيا. وزارة الدفاع تعد اقتراحات ملائمة».

وهي المرة الثانية في غضون أشهر التي يتعرّض فيها الجسر لهجوم.

ففي أكتوبر (تشرين الأول)، أدى انفجار ضخم ناتج من شاحنة مفخخة، وفق موسكو، إلى تدمير جزء من الجسر ومقتل ثلاثة أشخاص