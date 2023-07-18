الجيش يسقط طائرة مسيرة حوثية غرب محافظة حجة

الثلاثاء 18 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت قوات الجيش اليمني، الإثنين 17 يوليو/ تموز، إن الدفاعات الجوية لقواتها أسقطت طائرة مسيّرة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، غربي محافظة حجة (شمالي غرب اليمن). وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، على “تويتر” فإن الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة، “أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة حرض”.

إلى ذلك أوضحت مصادر محلية إن تبادل قصف مكثف بين القوات الحكومية والحوثيين في مديريتي عبس وحيران.

وفقا لسكان محليين فإن تبادل القصف المكثف يتركز في منطقتي بني حسن والطينة، وتجدده مساء اليوم يأتي بعد أشهر عدة من الهدوء التي شهدتها تلك الجبهات