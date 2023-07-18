كيف تحمي حسابك من الاختراق على تطبيق “ثريدز”؟

الثلاثاء 18 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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بعد النجاح الذي حققه تطبيق ثريدز Threads المملوك لشركة ميتا، والذي يتم وصله مباشرة مع تطبيق إنستغرام، يتساءل العديد من الناس عن كيفية ضبط إعدادات الخصوصية داخل التطبيق ومنع قرصنته بطريقة سهلة.

إذ يمكن بعد اختراقه الوصول إلى حساب الإنستغرام الخاص بك بشكل سهل، لكن توجد هناك طرق سهلة تساعد في تعزيز الخصوصية على هذا التطبيق، إذ حقق ثريدز خلال اليوم الأول من إطلاقه أزيد من 10 ملايين مشترك خلال سبع ساعات فقط.





حسب شركة ميتا المالكة للتطبيق، من السهل إنشاء حساب على هذا التطبيق وتعتمد بشكل أساسي على ربطه بحسابك في إنستغرام، لكن تجب معرفة أن هذه العملية دائمة، وسيؤدي حذف حسابك في Threads إلى حذف حسابك في إنستغرام أيضاً.

يوصي الخبراء بإنشاء حساب جديد على الإنستغرام قبل القيام بإنشاء حساب على هذا التطبيق، من أجل حماية الحساب من الحذف هذه العملية تسمح لك بحذف التطبيق دون التأثير على حسابك الأصلي، أما في حال لم يكن لديك حساب في إنستغرام، فيجب إنشاء حساب، لأنك لن تتمكّن من استخدام Threads بدون حساب إنستغرام.





من أجل إنشاء الحساب بشكل آمن اتبع الطريقة التالية:

حمل تطبيق ثريدز من آب ستور أو متجر جوجل.

انقر فوق تسجيل الدخول باستخدام إنستغرام.

سيُنشئ ثريدز حساباً شخصياً باستخدام صورة حسابك في إنستغرام واسم المستخدم والمعلومات التي أضفتها في قسم Bio في إنستغرام.

يمكنك تغيير أي معلومات بالنقر فوق زر الحساب الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية من شاشة التطبيق، ثم انقر فوق خيار تحرير الحساب.

يمكنك تحميل صورة جديدة وكتابة Bio مختلف وإضافة رابط إلى حسابك. ولكن لا يمكن أن يختلف اسم المستخدم في Threads عن اسم المستخدم في إنستغرام.



طريقة لضبط إعدادات الخصوصية على تطبيق ثريدز

بعد فتح الحساب على التطبيق يمكن ضبط إعدادات الخصوصية لحماية التطبيق من السرقة التي بدورها ستسمح باختراق حسابك على إنستغرام مباشرة، لضبط إعدادات الخصوصية في Threads اتبع الخطوات التالية:





انتقل إلى الصفحة الرئيسية في تطبيق ثريدز.

اضغط على خيار تحرير الحساب.

فعّل خيار الحساب الخاص، ستمكن هذه الخطوة من حماية حسابك، لكنها لن تسمح لغير متابعيك من رؤية منشوراتك على التطبيق، على غرار الحساب العام الذي يسمح للجميع بالاطلاع على منشوراتك.

أما بخصوص المشتركين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة سيقوم التطبيق بإنشاء حساب افتراضي في بعض الدول، فيما لن يطلب من صاحب الحساب الإدلاء بالبيانات الشخصية، فيما يسمح بمنع التطبيق من تتبعك.



أما بخصوص الإتحاد الأوروبي الذي تتعارض شروطه مع ما قامت به شركة ميتا، سيتعين على هذه الأخيرة إجراء تغييرات كبيرة في كيفية استخدامها لبياناتك الشخصية، وإذا لم تتماشَ التغييرات مع معايير الاتحاد الأوروبي، فقد لا يصل هذا التطبيق أبداً إلى تلك الدول.





