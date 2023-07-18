يوتيوب يشن حملة واسعة على قنوات مليشيا الحوثي ويغلق (18) قناة تحتوي على الآف الفيديوهات

الثلاثاء 18 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أغلقت شركة "يوتيوب" 18 قناة تابعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وذكرت وكالة "سبأ" الحوثية أن الإعلام الحربي التابع للميليشيا، أدان "إقدام إدارة شركة اليوتيوب على إغلاق 18 قناة من قنواته، وفرقة أنصار الله، ووحدتي الإنتاج الفني، والوثائقي، وروضة الشهداء على اليوتيوب".

وأشارت الى أن "عدد المشتركين بالقنوات المغلقة أكثر من 500 ألف، كما تحتوي القنوات المغلقة على أكثر من سبعة آلاف فيديو كان قد بلغ عدد المشاهدات لها أكثر من 90 مليون مشاهدة".

وقال الإعلام الحربي الحوثي إن "إغلاق منصاته إلى جانب منصات أخرى على يوتيوب وفيس بوك وتويتر مؤخرا يؤكد ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها إدارة هذه الشركات دعما للأعمال العدائية بقيادة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سياسيا واقتصاديا وإعلاميا واجتماعيا".

وبين الحين والآخر تغلق شركات "يوتيوب، فيسبوك، تويتر"، منصات عديدة تابعة للميليشيا، لكن سرعان ما يتم إعادة فتحها دون توضيح من إدارة الشركات المالكة.

وفي العام 2021 حذف موقع "يوتيوب" التابع لشركة "غوغل" 7 قنوات على الأقل تابعة لميليشيات الحوثي، وذلك عقب تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية الحوثيين كمنظمة إرهابية.

وحذف الموقع قنوات "فرقة أنصار الله" و"الإعلام الحربي" و"زوامل أنصار الله"، و"المسيرة مباشر" و"هنا المسيرة" و"زوامل وأناشيد" و"وحدة الإنتاج الفني".

وقال الموقع إنه تم "حذف القنوات بشكل نهائي بعد مراجعة محتوياتها" حيث تبين له أنها "تتضمن مخالفات جسيمة".