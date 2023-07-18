الخدمة المدنية: الأربعاء القادم إجازة رسمية

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، الأربعاء القادم إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت أن بعد غدٍ الاربعاء الموافق 19 يوليو 2023م إجازة رسمية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.
وأوضحت الوزارة، أن إعلان هذه الإجازة يأتي إستناداً إلى المادة رقم (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية.
كما أعلنت جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها الأربعاء إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.