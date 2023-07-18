كيف تحمي حسابك من الاختراق على تطبيق “ثريدز”؟ يوتيوب يشن حملة واسعة على قنوات مليشيا الحوثي ويغلق (18) قناة تحتوي على الآف الفيديوهات الخدمة المدنية: الأربعاء القادم إجازة رسمية كشف بحركة السفن وصلت إلى ميناء الحديدة تحمل مشتقات نفطية وحاويات ومواد غذائية منافذ جمركية استحدثتها مليشيا الحوثي لجمركة الشاحنات القادمة من مناطق الحكومة الشرعية (العدد _المبلغ ) رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يوضح حقيقة رغبته بشراء نادي الزمالك المصري جريمة ضد الإنسانية غريمها الانتقالي ...تفاصيل عن أبشع جريمة عرفها التاريخ اليمني مواد غذائية تزيد القلق والاكتئاب وزير الدفاع يصل محافظة حضرموت في زيارة تفقدية للمنطقة العسكرية الثانية والوحدات التابعة لها خلية تجسس حوثية في مطار صنعاء.. وصحفيون يكشفون عن أهدافها
وصلت إلى رصيف ميناء الحديدة، اليوم الاثنين الموافق17يوليوتموز، سفن تجارية تحمل على متنها مشتقات نفطية وحاويات ومواد غذائية.
ويوضح كشف حركة السفن لهذا اليوم عن دخول السفن الواصلة لرصيف الميناء نحو 6 سفن، بينما السفن المنتظرة في الغاطس للرسو نحو 13 سفينه. كما يوضح الكشف إن السفن المتوقع وصولها نحو 10 سفن.
ووفقاً لمصادر بميناء الحديدة، فإن هذه الكميات تابعة لعدد من المجموعات التجارية. وبحسب اتفاق استوكهولم تخصص جميع إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة لدفع المرتبات، لكن مليشيا الحوثي نقضت الاتفاق وترفض تسليم مرتبات الموظفين.
ويرفض الحوثيين تصدير النفط من المناطق المحررة إلا في حال قبول الحكومة إشراكهم في تقسيم العائدات، ما يعني استخدام جماعة الحوثي لورقة الأغلبية السكانية لتذهب أغلب العائدات إليها واستغلالها لتقوية شوكتها.
وتستخدم جماعة الحوثي القوة لفرض حرب اقتصادية على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بهدف تجويع المدنيين، وفرض حصار اقتصادي، وإفشال البلاد، وإضعاف موقفها وإيصالها للإفلاس، وعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها بصرف الرواتب والحفاظ على ما تبقى من قيمة العملة المحلية.
وتعمدت مليشيا الحوثي تعطيل حركة تصدير المشتقات النفطية من أجل التأثير السلبي على إيرادات البلاد بهدف الضغط على الشعب اليمني للرضوخ أمام مخططاته التوسعية، وإطالة أمد الحرب التي تحقق لهم مكاسب هائلة على حساب مستقبل الأجيال.