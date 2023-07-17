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منافذ جمركية استحدثتها مليشيا الحوثي لجمركة الشاحنات القادمة من مناطق الحكومة الشرعية (العدد _المبلغ )

الإثنين 17 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، مبالغ مالية كبيرة بذريعة التحسين والجمارك والضرائب على الشاحنات القادمةمن مناطق الحكومة الشرعية.

وذكرت دراسة إقتصادية أجراها مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، ان 400 ألف من الطبعة القديمه ما يعادل "733 دولار أميركي" إجمالي ما تفرضه مليشيا الحوثي في المنافذ التابعة لها على الشاحنة الواحدة القادمة من مناطق الحكومة الشرعية تحت مسمى التحسين.

وبحسب الدراسة، ان مابين 4 إلى 5 مليون ريال إجمالي ما تفرضه المليشيا الحوثية على الشاحنة الواحدة ( حاوية كبيرة 40 قدم) القادمة من مناطق الحكومة الشرعية تحت مسمى الضرائب والجمارك.

وأشارت الدراسة، إلى ان 9 مراكز جمركية استحدثتها مليشيا الحوثي خلال فترة الحرب تفرض من خلالها رسوم إضافية على السلع والبضائع القادمة من مناطق الحكومة الشرعية.

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