وزير الدفاع يصل محافظة حضرموت في زيارة تفقدية للمنطقة العسكرية الثانية والوحدات التابعة لها

الإثنين 17 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الإثنين، المنطقة العسكرية الثانية والوحدات التابعة لها بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت والتي تشهد تصعيدا ميدانيا من قبل مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا.



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الوزير الداعري أطلع على أوضاع لواء الريان ومعنويات منتسبيه، مشيداً بالانضباط والجاهزية التي يتمتع بها افراد اللواء.



وأثنى وزير الدفاع، على الحالة الأمنية التي تعيشها محافظة حضرموت مؤكدا أنها تمثل نموذجاً مشرفاً في التعايش والسلام واحتواء كل ابناء اليمن بعيداً عن العصبية والمناطقية.



كما زار وزير الدفاع، مدرسة القتال في محافظة حضرموت، وأطلع على دورها في تأهيل وتدريب منتسبي الوحدات العسكرية وصقل قدراتهم ومهاراتهم، مشددا على اهمية استيعاب اكبر عدد ممكن من مختلف الوحدات العسكرية.



واشار الوزير الداعري، إلى إستيعاب المتفوقين والمنضبطين في الكلية الحربية بالعاصمة المؤقتة عدن من مختلف الوحدات العسكرية في جميع المحافظات المحررة، لافتا إلى "أنه تم إستيعاب أكثر من 100 طالب في الدفعة 52 من ابناء وذوي شهداء القوات المسلحة وفاءً وعرفاناً للتضحيات السخية والدماء الزكية التي قدموها في سبيل امن الوطن واستقراره".