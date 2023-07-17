خلية تجسس حوثية في مطار صنعاء.. وصحفيون يكشفون عن أهدافها

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كشفت مصادر صحفية عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخراً بتسكيل خلية تتجسس على المسافرين في مطار صنعاء .
وأضافت المصادر بان المليشيات تقوم بمراقبة الأسماء المغادرة واختطاف المعارضين والمشكوك بهم من فئة السياسيين والنشطاء الحقوقيين والعسكريين والبرلمانيين وكبار الشخصيات الاجتماعية.
وياتي ذلك في الوقت الذي سمح لمليشيا الحوثي بتسيير رحلات خارجية عبر مطار صنعاء الدولي وفق اتفاق مع التحالف تمهيدا للوصول إلى هدنة دائمة وتأسيس لعملية سلام وكشفت صحيفة "إندبندنت" في تقرير لها، إن المليشيات الحوثية ، فرضت شروطا على المدنيين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء تلزمهم ضرورة التسجيل والموافقة المسبقة مما يسمى "اللجنة الطبية العليا"، وهو كيان جديد يتبعهم تم استحداثه في مكاتب الطيران في سابقة لم يعهدها اليمنيين من قبل.
ونقلت الصحيفة عن أحد المرضى قوله إن الميليشيات اشترطت عليه ضرورة الحصول على موافقة طبية أو تقرير مسبق مما يسمى "اللجنة الطبية" التابعة لها. كما انها تفرض مبالغ مالية بخلاف رسوم تذكرة السفر المعتمدة من قبل طيران اليمنية التي تعتبر الأغلى، وتبلغ نحو 700 دولار من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان والعودة ".
وتستهدف هذه الإجراءات الفئة التي تشكل معظم المسافرين من فئتي المرضى أو الطلاب ممن يعانون ظروفا اقتصادية صعبة "