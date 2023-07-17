الرئاسة والحكومة. استنفار لمواجهة انهيار العملة

الإثنين 17 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بمضاعفة الجهود الحكومية، والحرص على انتظام تقديم الخدمات الاساسية بما يسهم في تخفيف المعاناة الانسانية التي تغذيها الممارسات الارهابية الحوثية.

و اعرب خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين الموافق17يوليو تموز ، برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك عن ثقته بالتزام وسائل الاعلام اخلاقيات المهنة عند التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، والمالي والنأي به عن اي تجاذبات او اشاعات من شانها الاضرار بمصالح المواطنين، وجهود الدولة لمواجهة التحديات المختلفة.

ووفقا لما اوردتة وكالة الأنباء اليمنية سبأ فإن الاجتماع تطرق إلى فرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بالتعاون مع كافة الاجهزة والسلطات المحلية لتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، والمضي قدما في اصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمع الاقليمي، والدولي.

كما تناول تقارير الاداء الاقتصادي والمؤسسي خلال النصف الاول من العام الجاري و الموقف الاقتصادي الراهن، والتداعيات الانسانية الكارثية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة العالمية، والمعالجات الحكومية، والتدخلات الشقيقة والصديقة لافشال اهداف تلك الاعتداءات الاجرامية.

ونوه رئيس العليمي بجهود الحكومة والبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمالي والخدمي، واستمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاساسية.

وأكد أن الدعم الدعم السعودي والاماراتي للموازنة العامة والبنك المركزي ”اسهم في استقرار العملة الوطنية، والقدرة على مواجهة الالتزامات الحكومية.

يشار إلى أن الريال اليمني سجل تدهورًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تجاوزت قيمة الدولار الواحد 1500 ريال، بزيادة عن الشهر الماضي الذي كانت قيمته 1300 ريال الشهر الماضي.

وتشهد اليمن منذ تسع سنوات صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا أدى هذا الصراع إلى أزمة إنسانية كارثية تعتبر الأسوأ على مستوى العالم، حيث يحتاج 80% من الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية وفقًا للأمم المتحدة. حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.