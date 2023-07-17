بلينكن.. الولايات المتحدة تطلع الى شراكة ثنائية وتعاون مستمر مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من أجل مستقبل اليمن

الإثنين 17 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اكد وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن، الالتزام الكامل للولايات المتحدة بالعمل على مواصلة الجهود الرامية لاحلال السلام والتعافي في اليمن.

وقال بلينكن في رسالة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ان بلاده تطلع الى شراكة ثنائية، وتعاون مستمر مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، من أجل مستقبل يمني مستقر ومزدهر على مختلف المستويات.

وثمن الوزير الأميركي عالياً نتائج مشاوراته الأخيرة مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيرًا الى أهمية الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، والبناء عليها لتحقيق حل شامل ومستدام يلبي تطلعات الشعب اليمني بأكمله.

وتزايدت مؤخرا، مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، على أن يبدأ بتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط تبادل الحكومة والحوثيين اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

وبالتزامن، تخوض السعودية وسلطنة عمان مفاوضات مع الحوثيين لتجديد الهدنة وإيقاف الحرب، الا ان تلك المفاوضات لم تفض إلى التوصل إلى اتفاق، في حين تحدثت تقارير عن بدء ترتيبات لجولة جديدة، استكمالا للمباحثات التي جرت في صنعاء آواخر رمضان المنصرم.

كما يأتي ذلك في ظل تحركات متواصلة للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، في دول اليابان، والصين، لمناقشة إحلال السلام في اليمن