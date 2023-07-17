آخر تحديث بأسعار الصرف.. بكم الدولار اليوم؟

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين..
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 528
بيع الدولار 532
شراء السعودي 140.20
بيع السعودي 140.50
الأسعار في عدن
شراء الدولار 1402
بيع الدولار 1415
شراء السعودي 371
بيع السعودي 374