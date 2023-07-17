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آخر تحديث بأسعار الصرف.. بكم الدولار اليوم؟

الإثنين 17 يوليو-تموز 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين..

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار               528

بيع الدولار                  532

شراء السعودي            140.20

بيع السعودي               140.50

الأسعار في عدن

شراء الدولار               1402

بيع الدولار                  1415

شراء السعودي             371

بيع السعودي                374

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