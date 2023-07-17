مضمون تهنئة الرئيس العليمي الخاصة بأبناء محافظة المهرة

الإثنين 17 يوليو-تموز 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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هنأ رئيس مجلس القيادة الرئيسي رشاد العليمي، أبناء محافظة المهرة، شرقي اليمن، بتدشين الرحلات الجوية الداخلية من وإلى مطار الغيضة في المحافظة، ابتداء من يوم الخميس المقبل.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه العليمي، امس الاحد بمحافظ المهرة محمد علي ياسر، للاطلاع على الأوضاع في المحافظة، والجهود المنسقة مع الجهات الحكومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع العليمي من محافظ المهرة الى ايجاز حول الوضع العام في المحافظة، ومستوى تنفيذ الخطط المحلية والمركزية، بما يعكس المكانة المحورية لمحافظة المهرة في البرامج الإنمائية والاستثمارية للدولة.

وهنأ "أبناء محافظة المهرة بتدشين الرحلات الجوية الداخلية الى مطار الغيضة ابتداء من الخميس المقبل، وهي الأولوية التي ظلت محل اهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مدى الفترة الماضية، تخفيفا لمعاناة المواطنين، وتهيئة المحافظة لاستثمار فرصها الواعدة في مختلف المجالات".

وأعرب العليمي عن شكره وتقديره للأشقاء في السعودية، "على تدخلاتهم الإنمائية السخية في المحافظة بما في ذلك إعادة تأهيل مطار الغيضة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأشاد العليمي وفق وكالة سبأ، "بدور قيادة السلطة المحلية، والمكاتب التنفيذية في محافظة المهرة، وخصوصا النجاحات المحققة على الصعيد الأمني، ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، والإرهاب، والجريمة المنظمة".