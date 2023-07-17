آخر تحديث بأسعار الصرف.. بكم الدولار اليوم؟ مضمون تهنئة الرئيس العليمي الخاصة بأبناء محافظة المهرة أول منتخب يمثل العرب في كأس العالم للسيدات أردوغان يتوجه الى الخليج في جولة تشمل 3 دول الإعلام التركي يتحدث عن عقود من التعاون والعلاقات الراسخة بين أنقرة والرياض مأرب.. 3 تخصصات عسكرية نوعية جديدة تم اعتمادها الكشف عن تفاصيل موجة حر شديدة وأحوال جوية سيئة في نصف الكرة الشمالي السعودية واليابان تعززان شراكتهما بـ26 اتفاقية تعرف على أشهر 10 مراحل لصناعته.. استبدال ثوب الكعبة في هذا الموعد انفجارات عنيفة تهز القرم وإعلان حالة الطوارئ وغلق الطرق .. روسيا توقف الحركة وفاغنر تؤكد
يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وتهيمن على الزيارة التي تستمر 4 أيام الملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أمس الأحد، أنه سيجري خلال الزيارة استعراض كل أبعاد العلاقات الثنائية بين تركيا وكل من السعودية وقطر والإمارات، كما سيناقش الرئيس أردوغان التعاون القائم مع الدول الخليجية الثلاث في مختلف القطاعات، ولا سيما المشاريع الاقتصادية والاستثمارية.
وقال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، في تصريح تلفزيوني أمس الأحد، إن بلاده "ستحقق مكاسب استثمارية مهمة خلال الزيارة المرتقبة لدول خليجية".
وأضاف يلماز أن ثمة فرص تعاون بين تركيا ودول الخليج في العديد من المجالات، بدءا من الطاقة والصناعات الدفاعية، وصولا إلى السياحة ومشاريع البنى التحتية.
نتائج فورية
وتابع نائب أردوغان "سنجني ثمارها (زيارة الرئيس التركي) خلال الفترة المقبلة، يمكنني القول بأريحية إنه سيكون هناك المزيد من تدفق رأس المال إلى تركيا، قسم منها سيتحقق فوريا، وقسم آخر سيكون خلال مدة معينة، لكن يمكنني القول إن تدفق رأس المال سيكون كبيرا".
وشدد يلماز على أن المحادثات بين تركيا ودول الخليج لا تدور حول الأموال الساخنة، وإنما تستهدف تأمين رؤوس أموال أو تأمين تمويل طويل الأجل.
وأضاف المسؤول التركي أن التعاون سيعود بالنفع على كلا الجانبين، خاصة في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة.
وكان الرئيس التركي قد قام بجولة خليجية في يوليو/تموز 2017، شملت حينها كلا من السعودية والكويت وقطر.