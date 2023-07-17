مأرب.. 3 تخصصات عسكرية نوعية جديدة تم اعتمادها

الإثنين 17 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عقد المجلس الأعلى لكلية الطيران والدفاع الجوي، يوم الأحد، اجتماعا بمحافظة مأرب، برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة رئيس المجلس الأعلى للكليات العسكرية الفريق الركن صغير بن عزيز.

الإجتماع انعقد بناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، وضم نائب قائد القوات الجوية اللواء الركن طيار عبدالرحمن الوظري، ونائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد العابسي، ومدير كلية الطيران والدفاع الجوي اللواء الركن أحمد البحش، ومدير دائرة التدريب العميد الركن منصور أبوأصبع، ومدير دائرة شئون الضباط العميد علي الحوري، ونائب مدير الكلية العميد الركن محسن جابر البكري، وبحضور نائب رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن مراد طريق، ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، ومدير دائرة الشئون القانونية العميد الركن عبدالله غيلان.

وأقر المجلس في اجتماعه استئناف الدراسة في كلية الطيران والدفاع الجوي للدفعة 34 في محافظة مأرب، وتكليف مجلس الكلية بالقيام بمهامه وفق القانون رقم (35) لسنة 1992م، بشأن تنظيم الكليات العسكرية، واستكمال اجراءات القبول والتسجيل في الكلية وفق الشروط والمعايير المعتمدة. كما أقر الطاقة الاستيعابية للقبول لهذا العام.

كما أقر المجلس اعتماد الأجنحة والتخصصات المختلفة في الكلية بحيث تضم إضافة إلى جناحي الطيران والدفاع الجوي، أجنحة الطيران المسير، والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني، استنادا إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة للمجلس الأعلى للكليات، وبهدف مواكبة التطورات الحديثة في مختلف المجالات العسكرية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويساعد في تطوير وتحديث المؤسسة العسكرية.

وأقر المجلس فتح جناح البرية في ذات الكلية، وذلك لتلبية المتطلبات الميدانية والعملياتية ورفد القوات المسلحة بالكوادر المتخصصة وتخريج ضباط تتوفر لديهم الكفاءة والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية، والاستجابة لحاجة الوحدات الفرعية المرتبطة بالعمليات البرية لضباط مؤهلين علميا ومعرفيا بفنون الحرب والقتال.

وكلف المجلس مختلف الهيئات والدوائر المختصة بتقديم كامل الدعم والتعاون للكلية وتذليل الصعاب توفير الاحتياجات اللازمة بما يضمن نجاح تدشين الكلية وقيامها بواجباتها والدور المنوط بها في بناء واعداد منتسبي القوات المسلحة.

وحث رئيس هيئة الأركان العامة رئيس المجلس الأعلى للكلية الفريق بن عزيز، جميع القادة على بذل كل الجهود في سبيل الارتقاء بالمهام التغليمية والتأهيلية لمنتسبي المؤسسة العسكرية ورفع كفاءتها.

ناقلا للجميع تحايا رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس الرئاسي، وتحايا دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.. منوها بالرعاية والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العليا للقوات المسلحة والحرص على تطويرها وبنائها وفق أسس وطنية متينة.

وأكد الفريق بن عزيز على أهمية تطوير المناهج التعليمية واللوائح والأنظمة للكليات وتحديث أسلوب العمل وانشاء منشئات وأقسام جديدة فيها، استنادا إلى القوانين العسكرية وبما يتناسب مع الحاجة الفعلية للمعركة الوطنية التي تخوضها القوات المسلحة ورفع كفاءتها وتمكينها من تنفيذ مهامها الدستورية لاستعادة الدولة وحماية الوطن وجمهوريته واستقراره وسلامة أراضيه.