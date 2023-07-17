نصائح غريبة للمساعدة في النوم خلال الليالي الحارة

الإثنين 17 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يعاني الكثيرون من الأرق في أيام الصيف الحار التي تمنع الاسترخاء ولهذا كشف خبراء عن بعض النصائح الغريبة للمساعدة في نوم مريح صيفاً بحسب ديلي ميل.

وضع زجاجة مياه على القدم ومنها وضع زجاجة ماء فاتر على القدمين لخفض درجة حرارتها بحسب خبير النوم جيمس ويلسون، وكذلك وضع وعاء من الثلج أمام مروحة إلى توليد نسيم بارد وضع الملابس في الفريزر بجانب وضع ملابس النوم أو غطاء الوسادة في كيس محكم الغلق ومن ثم وضعه في الفريزر قبل النوم لبضع دقائق واستخدامها وسيكون علاجاً رائعاً كما ينصح بارتداء ملابس فضفاضة أثناء النوم ويفضل أن تكون قطنية مع ترك الشعر رطباً قبل النوم ليمنحك شعورًا بالبرودة لفترة أطول.

دهن الجسم بهلام الصبار كما يوصي الخبراء بتدليك أنحاء الجسم بهلام الصبار قبل النوم مباشرة إذ يرطب الجسم بمعدل أعلى 4 مرات من تبريد المياه.

أغطية منفصلة كما يوصي طبيب نفسي بريطاني بعدم النوم بقطع قليلة من الملابس، فيما قالت سوزي ريدينغ، من إحدى شركة المفروشات ببريطانيا أن النوم عاريًا ينتج عنه تجمع العرق على البشرة بدلاً من أن تمتصها ألياف ملابس النوم ولهذا نصحت بارتداء "ملابس فضفاضة ومتجددة الهواء وخفيفة من الألياف الطبيعية سواء من القطن أو الحرير"

وتابعت إذا كان الشخص يشارك الفراش مع زوجته، فينبغي استخدام أغطية منفصلة، موضحة أنها "طريقة بسيطة لتحسين بيئة النوم الشخصية بشكل أكثر فعالية كي يُمكن تكييفها وفقًا لتفضيلات كل شخص على حدة وتقليل احتمالية تجاذب أطراف الأغطية أثناء النوم ومن ثم ارتفاع درجة حرارة