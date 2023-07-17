المصممة باميلا منصور: أعكس قوة المرأة أمام التحديات

الإثنين 17 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تتميّز الحقائب، مهما كان شكلها وحجمها، بإضافة لمسة أناقة على مظهر أي سيدة، كما تلعب دوراً كبيراً في إظهار جمال الإطلالة وتكملة الملابس التي ترتديها، في حال تمّ اختيارها في الشكل المناسب واللائق بالطبع. ومع حلول الأيام المشمسة والمناسبات الصيفية المنوّعة والرائعة، تعرّفي مع مصممة الحقائب، باميلا منصور، إلى أبرز الموديلات والتصاميم، والتي لا يمكنكِ الاستغناء عنها، بخاصة وأنها قطعة لا يمكنكِ التخلي عنها على مدى الأيام والمواسم.

وتشير باميلا في حديثها مع «سيدتي» إلى أن تصاميمها عصرية، وتتماشى مع الموضة، لأنها تدعو السيدات إلى الخروج عن المألوف، وإلى محاكاة إبداعهنّ في ملاحقة الموضة بأجمل الطرق.

من هي باميلا منصور؟

اسمي الكامل هو باميلا منصور منصور، لبنانية الأصل، ووُلدت في البرازيل. أنا مؤسّسة علامة Perlepop التجارية، وجميع حقائبي هي من عملي وتصميمي.

كيف دخلتِ مجال الموضة وتحديداً الحقائب؟

منذ صغري لدي شغف بالموضة، ولطالما سعيت إلى الدخول في هذا المجال.

لذا اخترت في الجامعة دراسة اختصاص تصميم الغرافيكي Graphic Design المتعلّق بهذا المجال، والذي جعلني أيضاً أنمّي أفكاري. وخلال فترة الحجر الصحي، جرّاء انتشار جائحة كورونا، اكتشفت موهبتي في صنع الحقائب المصنوعة من الخرز، وعملت مطوّلاً من أجل تطوير وتحسين تنفيذي للتصاميم التي ابتكرتها بنفسي.

هل واجهتك صعوبات وعوائق؟ وكيف تغلبتِ عليها؟ في أي مجال أو مشروع، تواجه الإنسان عوائق عديدة وصعوبات. وهذه كانت حالي في Perlepop حيث عانيت كثيراً للوصول إلى المواد ذات النوعية الجيّدة التي أبغي بيعها.

فأنا أبداً لا أقبل أن أقدّم لزبائني حقائب ليست مصنوعة بكل دقة وحرفية، أو ذات نوعية سيئة.

ما هو عدد المجموعات؟

وماذا تقولين عن المجموعة الأخيرة لناحية التصاميم، الألوان والأقمشة؟ مجموعاتي مبنية على أساس التنوّع، وهي أيضاً ذات ألوان غريبة ومليئة بالحياة. هناك حقائب تناسب الملابس والإطلالات اليومية أو الـ Casual وهناك حقائب أخرى للمناسبات والطلات الرسمية.

وهنا نرى أن Perlepop تناسب الجميع، وبالإمكان حملها في أي وقت، نظراً للتنوّع العالي في التصاميم والألوان.

هل أنت مهتمة بمتابعة لقاءات مع مصممين الحقائب ..تابعي اللقاء مع المصممة ساندرا جفال: نشأت بين نساء قويات قدمن لي الدعم لأحقق حلمي جودة عالية ما هي المواد المفضلة لديكِ للعمل معها؟ حقائبي كلها مصنوعة من الخرز البلاستيكي عالي الجودة، والخرز الكريستال المستورد من البرازيل. جميع المواد التي أستخدمها هي من الطراز الرفيع وأفضل النوعيات.

ما هي الألوان والأقمشة المفضلة لديكِ؟ منذ أن بدأت في العمل بتصميم الحقائب وأنا لدي ميل للألوان الغريبة والجديدة، كما أنني أبتعد نوعاً ما عن الألوان الباهتة. لكن رغم ذلك، هناك في مجموعاتي مختلف الألوان التي تراعي أذواق جميع السيدات، والتي يمكن أن تخدمهن في مختلف المناسبات وحتى خلال الأيام العادية. هل تحبّذين اللجوء إلى النمط الكلاسيكي أم العصري؟ أسعى من خلال علامتي التجارية أن أراعي مختلف الأذواق.

ولكني أصنّف تصاميمي بأنها عصرية وتتماشى مع الموضة. حقائبي تدعو السيدات إلى الخروج عن المألوف، وتحاكي إبداعهن في ملاحقة الموضة، ولذلك كان توظيفها بأجمل الطرق. من أين تستلهمين التصاميم؟ لكل مصمم مصدر إلهام لكي يستمرّ بالابتكار. تلعب الطبيعة بجميع فصولها دوراً كبيراً من خلال اكتشاف ألوان وأنسجة تناسب حقائبي. كما أن التعرّف إلى ثقافات وحضارات في مختلف أنحاء العالم، والاطلاع على خصائصها، يشكّل مصدر إلهام لتصاميم جديدة. من هو مصممكِ المفضل؟ في جميع أنحاء العالم هناك مصممون رائعون ومبدعون. وللبنان حصة من هؤلاء المصمّمين، وأفضلهم لديّ المصمّم جورج حبيقة، الذي أعتبره استثنائياً، ويشكّل دائماً مصدر إلهام لي شخصياً. كيف تعكسين أسلوب المرأة العربية من خلال تصاميمكِ للحقائب؟ وهل تهمكِ المرأة الأجنبية؟ حقائب Perlepop لا تتوجّه لفئات معيّنة، فهي للمرأة العربية والأجنبية دون تفرقة. أحب من خلال تصاميمي أن أعكس قوة المرأة ونضالها في وجه الصعوبات المختلفة التي تواجهها، ومثابرتها الدائمة في تخطي هذه العوائق. وأسعى من خلال حقائبي أيضا لتنمية الجرأة في مجال الموضة من خلال اعتماد حقائب غريبة من ناحية الألوان. وكذلك من خلال سفري واطّلاعي إلى حضارات مختلفة، أكون قد استلهمت تصاميم من المرأة الأجنبية. وأنا دائماً أسعى للعالمية وليس حصر بيع حقائبي ضمن الإطار العربي. ومن عالم الموضة أيضأً اخترنا لك اللقاء مع المصمم أنور بوغروغ: تصاميمي مزيج من الثقافتين المغربية والاسكندنافية العمل الشاق والمثابرة