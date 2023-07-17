كشف النقاب عن شعار دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية الرياض 2023

الإثنين 17 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت اللجنة المنظمة للألعاب القتالية العالمية – الرياض 2023، النقاب عن شعار بطولة "دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية" الرسمي للعام الجاري، والمقرر أن تقام على أراضي المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض، في الفترة ما بين 20 لـ30 أكتوبر المقبل، وستشهد البطولة حضور 2500 رياضي وإداري من 80 دولة حول العالم.

ووفقا لما ذكر في موقع muaythai.sport، فإن تصميم شعار بطولة دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية لهذا العام، تميز بالأصالة العربية التي تعكس روح السعودية، مجسدا روح البطولة التي لا تهزم، والإصرار والمثابرة للانتصار على التحديات، وبرز في تصميم الشعار رسم تعبيري لرأس المقاتل الذي يرمز للوحدة، في وجود الخط العربي والذي يظهر بقوة في الشعار عاكسا ثقافة البلد المستضيف للبطولة.

وبالتدقيق في تصميم الشعار سنجد أنه تم استخدام الخطوط الأنيقة والمنحنيات والزوايا في الخط العربي لتجسيد حركة الرأس المستدير للمقاتل، وتم تصميم الرأس على هيئة مربع مائل، تشبه نقاط أحرف اللغة العربية، في وجود سلاسة ظلية لحركة الجسد الديناميكية أثناء خوض فنون القتال.

دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023 بعد غياب دام لـ10 سنوات، تحديدا بعد آخر نسخة لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية في روسيا 2013، تعود البطولة على أراضي المملكة العربية السعودية وسط انتظار حافل من محبي الفنون القتالية، وجو يسوده الإثارة والتشويق، خاصة بعدما أثبتت السعودية ريادتها في استضافة الأحداث الرياضية محليا وعالميا، يشار إلى أن النسخة الأولى من البطولة أقيمت في بكين، الصين عام 2010، ثم استضافت سانت بطرسبرغ، روسيا النسخة الثالثة، وفي العام الجاري تستعد الرياض لفتح أبوابها للدورة الثالثة 2023. وتحتضن البطولة هذا العام 16 تخصصا في مجال الفنون القتالية وهي "أيكيدو، ملاكمة، جودو، جوجيتسو، كاراتيه، كندو، كيك بوكسينغ، سامبو، سافات، سومو، التايكوندو، المصارعة، الووشو، والمبارزة