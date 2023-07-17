نصائح غريبة للمساعدة في النوم خلال الليالي الحارة المصممة باميلا منصور: أعكس قوة المرأة أمام التحديات كشف النقاب عن شعار دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية الرياض 2023 قناص حوثي يقتل مواطن في الضالع..(الاسم) مباحثات سعودية أممية للتعاون الإغاثي في اليمن متهم بجريمة قتل.. وزارة الداخلية توجه بضبط قيادي في قوات الانتقالي بعد فراره من العدالة اندلاع اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وبني نوف..والقبائل تستنفر في مواجهة المليشيا..بعد أن قطعت الطريق الصحراوي الرابط بين الحزم ومدينة مأرب دولة خليجية تعتزم السماح للشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي علماء يحققون اختراقاً علمياً.. تجديد الشباب ومحاربة الشيخوخة بحبة واحدة مهمة جديدة لفاغنر خارج روسيا
قتل مواطن برصاص قناص حوثي في إحدى البلدات بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.
وقالت مصادر محلية، إن مواطنا قتل برصاص قناص استهدفه من موقع تتمركز فيه عناصر جماعة الحوثي بقرية الحقب التابعة لمديرية دمت بمحافظة الضالع.
وبحسب المصادر، فإن المواطن القتيل يدعى "منصور حسن أحمد".
وبين الفينة والأخرى، يسقط العديد من المدنيين بعدد من البلدات بمناطق مختلفة من محافظة الضالع، وسط غياب أي دور للمنظمات الحقوقية والإنسانية للحد من تلك الجرائم التي تستهدف المدنيين