مباحثات سعودية أممية للتعاون الإغاثي في اليمن

الإثنين 17 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث المهندس أحمد بن علي البيز، مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للعمليات والبرامج، خلال استقباله الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن، زينة علي، في مقر المركز بالرياض امس الأحد.

وناقش الطرفان قضايا الشؤون الإغاثية والإنسانية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المركز والبرنامج، لتقديم المساعدات للمحتاجين.

وثمّنت زينة علي مشاريع المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، كما عبرت عن تقديرها الجهود المتواصلة للمركز لتخفيف معاناة الأبرياء في اليمن وتحسين الظروف المعيشية في شتى المجالات