متهم بجريمة قتل.. وزارة الداخلية توجه بضبط قيادي في قوات الانتقالي بعد فراره من العدالة

الإثنين 17 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وجهت وزارة الداخلية، مصلحة الهجرة والجوازات ومدراء عموم شرطة المحافظات المحررة وأمن المنافذ والمطارات، بتعميم معلومات عن قيادي في قوات المجلس الانتقالي و2 من مرافقيه والقبض عليهم بتهمة الفرار من وجه العدالة على ذمة قضية قتل.

وقضى التعميم الصادر عن وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، بالبحث والتحري عن القيادي بقوات المجلس الانتقالي (علاء عبدالكريم المشرقي) ومرافقيه (أحمد عمر محمد مقرم، و عبداللطيف على عبدالله)، والقبض عليهم.

وجاءت هذه البرقية عقب فرار "المشرقي" قائد القطاع الشرقي في الحزام الأمني ومرافقيه بعد اتهامهم بقتل وتصفية المواطن (منير محضار الكلدي اليافعي) أواخر يونيو الماضي في منطقة العريش بمديرية خور مكسر.

وكانت قيادة المجلس الانتقالي قد أوقفت المشرقي عن العمل على ذمة التحقيق الا أنه فر إلى جهة مجهولة.

وأواخر يونيو الماضي، قُتل "اليافعي" برصاص أفراد القطاع الشرقي بقيادة علاء المشرقي، وتم نقل جثته إلى ثلاجة هيئة مستشفى الجمهورية دون إبلاغ ذويه الذين علموا بتفاصيل الحادثة في وقت لاحق.