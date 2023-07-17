اندلاع اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وبني نوف..والقبائل تستنفر في مواجهة المليشيا..بعد أن قطعت الطريق الصحراوي الرابط بين الحزم ومدينة مأرب

الإثنين 17 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الأحد الموافق 16يوليو تموز بين مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من إيران وبني نوف.

وأكدت مصادر خاصة لموقع مأرب برس إن الاشتباكات بدأت منذ ظهر الأمس أثناء اعتداءات قام بها قيادي حوثي باستقطاع أراضي وعقارات خاصة بمواطنين نتجت عن اندلاع اشتباكات بين مسلحين قبليين من أبناء قبيلة آل صيده بني نوف والقيادي الحوثي، شرقي مدينة الحزم، بمحافظة الجوف قتل فيها القيادي الحوثي عقيل المطري، وجرح آخرين، فيما سقط عدد من الجرحى في صفوف القبليين، جراء الاشتباكات.

وأضافت المصادر أن المليشيات قامت اليوم الاحد الموافق 16يوليو تموز باغلاق الخط الصحراوي الرابط بين الحزم ومدينة مأرب واستحدثت نقاط عسكرية للتفتيش ومحاصرة البيوت في مدينة الحزم.

وكانت قبيلة ال صيدة بني نوف قد أقامت حاجز تفتيش استمر لقرابة ست ساعات، وذلك لمطالبة الحوثيين بالإفراج عن احد أبناء القبيلة المختطف لدى المليشيات.

كما أكدت المصادر باستنفار بني نوف كل ابناء الجوف لصد عدوان الحوثي ، الاشتباكات اندلعت قبل قليل بين الحوثيين وبني نوف ، والمليشيات تقوم بغلق الطريق الصحراوي الرابط بين الحزم ومدينة مأرب ..

ومنذ سيطرت مليشيات الحوثي على محافظة الجوف تشهد المحافظة توترا مستمرا وقتال متقطع بين الحوثيين وقبائل الجوف بسبب تعسف المليشيا ورغبتها في السيطرة ونهب أراضيهم