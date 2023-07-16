علماء يحققون اختراقاً علمياً.. تجديد الشباب ومحاربة الشيخوخة بحبة واحدة

الأحد 16 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لم يعد حلم تجديد الشباب بعيد المنال، بعدما أعلن باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد، وجامعة مين، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عن توصلهم لعلاج كيماوي لعكس الشيخوخة، يعتبر بمثابة بديل للعلاج الجيني.



وحدد الفريق 6 تركيبات كيميائية تبين أن لها القدرة على عكس عملية الشيخوخة في خلايا جلد الإنسان والفئران، وإعادته إلى “حالة الشباب وعكس العمر البيولوجي في أقل من أسبوع”.

وتعد هذه التركيبات أول طريقة كيماوية لتجديد الخلايا، إذ كان العلاج الجيني في السابق هو الوحيد القادر على تحقيق هذا الغرض، وكانت عملية مكلفة وبطيئة.

ووفقاً لموقع “ديلي ساينس أليرت”، فإن هذه النتائج، وفق الباحثين، يمكن أن تحدث “تحولاً” في علاجات الأمراض المرتبطة بالعمر، وتعزز الطب التجديدي

وبهذا الشأن، أشاد عالم الأحياء الجزيئية في كلية الطب بجامعة هارفارد، المؤلف المشارك للدراسة، الدكتور ديفيد سينكلير، بهذا الاكتشاف باعتباره “اختراقاً” وخطوة نحو “تجديد شباب الجسم بالكامل بأسعار معقولة”.

وقال: إن هذه العملية كانت تتطلب في السابق علاجاً جينياً، مما حد من استخدامها على نطاق واسع”، كما أنها كانت مقتصرة على إبطاء الشيخوخة.

ويتوقع الفريق البحثي علاج الأمراض المرتبطة بالشيخوخة وإصلاح الإصابات في جسم الإنسان في المستقبل بشكل أكثر فعالية، وهو ما يجعل حلم تجديد شباب الجسم بالكامل حقيقة واقعة.

وقال سينكلير: “يوفر هذا الاكتشاف الجديد إمكانية عكس الشيخوخة بحبة واحدة، وتطبيقه على مجالات مثل تحسين البصر وعلاج الأمراض المرتبطة بالشيخوخة”.