مهمة جديدة لفاغنر خارج روسيا

الأحد 16 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعد إنهاء تمردهم الفاشل في روسيا، كشفت تقارير عن مهمة جديدة لفاغنر، بينما لا يزال مكان قائد هذه الجماعة مجهولاً.





وذكرت تقارير أن مئات من مقاتلي “فاغنر” وصلوا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، بهدف “ضمان الأمن” في هذا البلد خلال الاستفتاء الدستوري المقرّر في 30 يوليو، حسبما أعلنت مجموعة مرتبطة بالشركة العسكرية الروسية الخاصة.



وقالت “رابطة الضباط من أجل الأمن الدولي” على تطبيق “تلغرام”: “وصلت طائرة أخرى إلى بانغي تحمل مدربين للعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى.



وأكد الاعلان أن مئات من المحترفين ذوي الخبرة من شركة فاغنر إلى الفريق العامل في جمهورية إفريقيا الوسطى”.



وأضافت المجموعة الروسية، أن “المدربين الروس سيواصلون مساعدة عسكريي القوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى وقوات إنفاذ القانون على ضمان الأمن، تمهيدا للاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في 30 يوليو”.



وأرفقت الرابطة بيانها بصورة تظهر ما لا يقل عن 30 شخصًا ملثماً، يرتدون أزياء عسكرية ويقفون في طابور في مدرج مطار.



وفقاً للولايات المتحدة، تعد “رابطة الضباط من أجل الأمن الدولي” واجهة لمجموعة “فاغنر” في جمهورية إفريقيا الوسطى، ويقودها الروسي ألكسندر إيفانوف الذي يخضع لعقوبات أميركية منذ يناير.



يذكر أنه تحيط ضبابية بوضع الشركة العسكرية الخاصة واستمرار عملياتها، منذ تمردها الفاشل في روسيا يومي 23 و24 يونيو الماضي.